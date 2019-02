Sanremo 2019, secondo i bookmaker il podio è di Ultimo

Sanremo. Ultimo senza rivali, il cantautore romano è il vincitore annunciato di questa 69edizione del Festival della Canzone Italiana. Anche gli analisti di Stanleybet.it sembrano non aver alcun dubbio: non solo lo danno a 2,20 nella sezione “Vincente”, ma propongono una quota rasoterra per la conquista del podio a 1,10.

L’unico, al momento, che sembra poter insidiare il suo dominio è l’ex vincitore di Amici Irama a 1,50 tra i primi tre, seguito da Il Volo a 2,00. Prima donna in lista Arisa, a 3,50 per il podio e a 10,50 per la vittoria. Con lei, per la caccia a una delle prime tre piazze, c’è Nek, il cui trionfo è dato a 8,00. Occhi puntati su Federica Carta e il rapper Shade, che si presentano in coppia: solo colleghi o anche qualcosa di più? La loro vittoria è una scommessa ad alta quota, da 14 volte la posta, un piazzamento nei tre è a 6,50.