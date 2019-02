Sanremese scomparso a Nizza. La sorella lancia un appello su Facebook

Sanremo. “Giovanni lunedì mattina è andato a Nizza e da allora non abbiamo più sue notizie. Non sta bene e siamo molto preoccupati per lui. Se qualcuno di voi ha sue notizie o ha avuto qualche contatto con lui negli ultimi giorni vi prego di farmelo sapere al più presto. Abbiamo già fatto la denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Sanremo”.

A lanciare l’appello per la scomparsa di Giovanni De Andreis, 40 anni, è la sorella Anna Maria, che su Facebook chiede aiuto a nome della famiglia per ritrovare il fratello di cui non ha più notizie.

In poche ore il messaggio della donna è stato condiviso da centinaia di persone. La speranza è quella di trovare presto Giovanni.