San Valentino, sorprendi la persona amata con Riviera24.it

Oggi in tutto il mondo si festeggia San Valentino, il santo patrono degli innamorati. Un giorno magico, il più romantico dell’anno, in cui si rinnova il rituale degli innamorati di scambiarsi piccoli regali.

Celebrato ogni 14 febbraio, San Valentino trova le sue origini proprio nella storia del martire nato a Terni intorno al 175 d.C e nominato protettore di tutti gli innamorati quando unì in matrimonio il legionario romano Sabino e la giovane cristiana Serapia.

Intorno alla figura del santo esistono tante leggende, la più diffusa delle quali narra che San Valentino fosse solito donare ai giovani un fiore del suo giardino. Un giorno regalò una rosa a una coppia che stava discutendo animatamente, raccomandando loro di tenere il gambo e pregare affinché il loro amore durasse in eterno. Tempo dopo fra i due ragazzi nacque un’unione così felice che chiesero al Santo di benedire il loro matrimonio.

Verità o mito, il 14 febbraio è una data piena di suggestioni. Per l’occasione, quest’anno i social saranno tinti di rosso con post, immagini e video in cui tutti gli innamorati ribadiranno l’amore che provano per il proprio partner. Anche Riviera24.it si unisce a questa giornata, invitandovi a condividere insieme a noi i bei momenti che trascorrerete con la persona amata. Per tutta la giornata, inviateci le vostre fotografie al numero WhatsApp +39 3926430304 o con un messaggio di posta privata alla pagina Facebook @riviera24: gli scatti pervenuti saranno pubblicati in un album speciale!