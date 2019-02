Rugby ligure, le partite del fine settimana

Genova. Con l’inizio del Torneo delle Sei Nazioni comincia anche un periodo di pausa soprattutto per i Campionati Nazionali senior. Ferme, quindi, le squadre di Serie A, B, C Girone 1 ed anche Serie C girone 2. Per l’attività giovanile in questo primo fine settimana di febbraio trova spazio con l’Under 18, sia con il Girone Elite che con quello Territoriale.

Domenica mattina è previsto anche il secondo Festival Regionale dedicato agli Under 14 che si confronteranno a Recco con le due selezioni del Levante e del Ponente. All’evento saranno presenti Alessandro Bottino, tecnico regionale FIR, ed inoltre i tecnici di selezione Fabio Damonte per il Ponente e Paul Marshallsay per il Centro/Levante, gli assistenti tecnici Ulisse Becher per il Ponente ed Andrea Di Patrizi per il Centro Levante, insieme ai Preparatori Atletico Alessandro Castaldo, Giada Guglielmino e Alberto Canneva.

Ecco i convocati Under 14, nati nel 2005: Tiziano Pasini, Emanuele Orsoni, Tommaso Bianchi, Vincenzo Cesare Borlasca, Nicolo’ Catarsi, Erick Justice Despradel, Mattìa Rivetta, Francesco Calvi, Mikias Barigione, Christian Moretto, Norberto Bastianutti (CUS Genova), Giulio Torre, Alessio Testa, Federico Caponetto, Francesco Sinelli, Valerio Morgante, Umberto Parodi, Samuele Lertora, Jonthan Ben Hassine (Amatori Genova), Luca Guastini, Jacopo Consoli, Giovanni Bellè, Matteo Niccolo’ Prosperi (R.C. Spezia), Alessio Noto La Diega, Edoardo Villa, Davide Olivieri Noah Moreni, Dario Licata (Province dell’Ovest), Christian Volpe, Tommaso Caroti, Paolo Lumachi (CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest), Elias Vannoni, Filippo Rossi, Mattìa Marchetto, Andrea Bruzzone, Klay Chalen Zambrano (Savona), Valerio Orlandi, Doria Miglietta Tobia, Lorenzo Devia, Marco Nonnis, Nicolo’ Bissaldi, Eric Pelle (Imperia), Mattìa Pangallo, Nicola Tripodi (Sanremo).

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (V GIORNATA RITORNO) 12,30

CUS Milano – FTGI Embriaci

CUS Torino – Calvisano

Tutto Cialde Lecco – Nordival Rovato

Tecnikabel VII Torino – A.S.R. Milano

Viadana – Monferrato

CLASSIFICA: A.S.R. punti 54, Viadana 46, Rovato 44, Calvisano 43, Embriaci 30, Lecco 27, CUS Torino 22, Monferrato 15, CUS Milano 13, VII Torino 2.

UNDER 18 II FASE TERRITORIALE GIRONE 1 (IV GG. ANDATA)

FTGI Rugby Ligues1 – Cuneo Pedona (14,30 CarloAndrone/Recco arb. Mansouri)

Union Riviera – FTGI Embriaci2 ( 12,30 Pino Valle Imperia arb. Castaldo)

Ivrea – Biella (11,30 Stadio Diego Santi arb. Sardino)

CLASSIFICA: Biella punti 15, FTGI Rugby Ligues1 14, Ivrea 11, Cuneo, Union Riviera ed Embriaci2 punti 0.

UNDER 18 II FASE TERRITORIALE GIRONE 2 (V GG. ANDATA) 12,30

Amatori Genova – FTGI RugbyLigues2 (Comunale Sant’Olcese arb. Chiara Perata)

San Mauro – Moncalieri

Rivoli Amatori Novara

Collegno in sosta.

CLASSIFICA: San Mauro punti 18, Novara e RugbyLigues2 11, Amatori Genova 10, Moncalieri 5, Collegno e Rivoli punti 0.

FESTIVAL REGIONALE UNDER 14 II EDIZIONE

Campo Carlo Androne di Recco domenica ore 10,00. (arb. Cassinelli)

FESTIVAL REGIONALE UNDER 16

Campo Carlo Androne di Recco domenica ore 11,30 (arb. Costa)

COPPA ITALIA FEMMINILE

Comunale Pasturana di Novi Ligure (domenica ore 11,00)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 6/8/10

(Domenica ore 10,00)

1) Campo Marco Calcagno di Cogoleto

2) Campo Fontanassa di Savona.