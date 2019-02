Rugby ligure, i risultati dei tornei giovanili

Genova. Fermi i Campionati Nazionali di Serie A, B e C/1, si è proseguito con il nutrito programma dei tornei giovanili, e con la quarta giornata del girone di ritorno della Serie C/2. A Giaròle il Golfo dei Poeti di La Spezia, capolista del girone, si è confermato in vetta alla classifica superando anche se con qualche difficoltà il team locale del CUS PO.

Gli spezzini chiuso il primo tempo sullo svantaggio 16/10 hanno recuperato nella seconda fase del test segnando in totale le quattro mete valide per conquistare il bonus offensivo. Intanto spiccano le affermazioni degli Under 18 degli Embriaci, nel girone Elite, sul Lecco, e soprattutto quella degli Under 16 delle Province dell’Ovest, che sono andati a vincere al campo San Michele con i pari età del Calvisano in gara in un impegnativo torneo di Elite.

Intanto sabato pomeriggio allo stadio Carlini si sono confrontate le due selezioni regionali Under 14 del Levante/Centro e del Ponente, offrendo un buon spettacolo rugbistico contrassegnato da un totale di cinque mete e tante indicazioni tecniche utile per gli allenatori presenti al Terzo Festival di categoria.

SERIE C/2 GIRONE 2 (IV GIORNATA RITORNO)

CUS PO – Golfo dei Poeti La Spezia 23/29

Monferrato – Lions Tortona 29/14

CLASSIFICA GENERALE: Golfo dei Poeti punti 29, RC Spezia 22, ProRecco/B 19, Tortona 16, Monferrato/B 17, CUS PO 3.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VI GIORNATA RITORNO)

FTGI Embriaci – Tutto Cialde Lecco 20/13

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Milano 60/12

Nordival Rovato – Viadana 17/17

A.S.R. Milano – CUS Torino 14/10

Monferrato – Tecnikabel VII Torino 86/5

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 63, Calvisano 53, Viadana 50, Rovato 47, FTGI Embriaci 39, Lecco 32, Monferrato 28, CUS Torino 23, CUS Milano 17, VII Torino 2.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (recuperi)

FTGI Embriaci2 – Cuneo Pedona 45/7

Ivrea – Biella 15/13

CLASSIFICA: Biella punti 21, Ivrea 20, FTGI RugbyLigues1 19, Union Riviera 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (VII GIORNATA ANDATA)

FTGI RugbyLigues2 – Amatori Novara 45/14

Rivoli – Collegno 31/48

Amatori Genova – Moncalieri 32/12

San Mauro in pausa.

CLASSIFICA: San Mauro punti 23, FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova 20, Novara 11, Moncalieri 10, Collegno 6, Rivoli 3.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA/RITORNO)

Kawasaki Robot Calvisano – Province dell’Ovest 28/36

Jr Brescia – Bergamo 51/15

Rho – A.S.R. Milano 15/14

Tecnikabel VII Torino – CUS Milano 41/18

Amatori&Union Milano – Franciacorta 14/15

CLASSIFICA: Franciacorta punti 52, Jr Brescia 46, Amatori&Union Milano, Rho e VII Torino 35, A.S.R. Milano 26, Calvisano 18, Province dell’Ovest 13, CUS Milano 11, Bergamo 5.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE A (II GIORNATA ANDATA)

Biella – Monferrato 24/7

CUS Torino – FTGI RugbyLigues1 29/0

CLASSIFICA: CUS Torino punti 10, Biella 8, FTGI Rugby Ligues1 e Monferrato 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (I GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – Moncalieri 43/5

CUS Genova – Amatori Novara 22/0

Rivoli in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 10, CUS Genova 5, Biella 4, Rivoli 1, Novara 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (II GIORNATA ANDATA)

FTGI RugbyLigues2 – Chieri 5/34

San Mauro – Union Riviera (Union Riviera rinuncia)

Collegno in pausa.

CLASSIFICA: FTGI RugbyLigues2, Chieri e Collegno punti 5, SanMauro (*) ed Union Riviera (*) punti 0.

(*) = da omologare.