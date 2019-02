Rugby ligure, gli impegni del fine settimana

Imperia. Dopo due settimane di pausa per gli appuntamenti del Guinness Sei Nazioni, riprendono i Campionati nazionali. In Serie A ritornano in campo, quindi, sia la Pro Recco, in gara al Carlo Androne con i milanesi dell’A.S.R., che il CUS Genova, impegnato in quel di Parabiago.

Per entrambe le formazioni liguri sarebbe importante affermarsi per uscire dall’anonimato di metà classifica, accodandosi così alle prime del girone. Per un Amatori Genova, sempre in difficoltà nella Serie B, è programmato l’anticipo in terra sarda con quell’Amatori Capoterra che nel test del girone di andata a Sant’Olcese vinse agevolmente, ma per il team blaugrana anche la conquista di un punto difensivo sarebbe tanta manna!

La lotta per la permanenza tra i cadetti è ancora aperta non dimentichiamolo. Intanto in Serie C/1 tiene banco il delicato confronto del Carlini fra i Cadetti del CUS Genova ed il Savona. Una partita che chiarirà le forze effettive di entrambe le formazioni in un torneo che in ogni modo potrebbe concedere una promozione ad un club regionale. In C/2 i Cadetti della Pro Recco dopo l’affermazione con i Lions Tortona, in un combattutissimo confronto, cercano convinzione e punti qualità a La Spezia con il Golfo dei Poeti.

Entrambe le formazioni conservano serie intenzioni di sorpassare in graduatoria l’altro club spezzino, e garantirsi qualche chances in più per accedere ai play off. Per quanto riguarda l’attività giovanile sarà un fine settimana molto intenso, con tutte le categorie in campo, compreso il minirugby, sui campo di Sanremo, La Spezia, Imperia e Cogoleto.

SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA/RITORNO) 14,30

Tossini Pro Recco – A.S.R. Milano (Carlo Androne arb. Leonardo Masini di Roma)

Parabiago – CUS Genova (Marazzini/Venegoni arb. Clara Munarini di Parma)

Sitav Lyons Piacenza – Accademia Ivan Francescato

CUS Milano – Itinera CUS Torino

TK Group VII Torino – Edilnol Biella

CLASSIFICA GENERALE: Piacenza punti 52, Accademia 38, CUS Torino 37, Milano 34, Parabiago 31, Cus Genova 30, Recco 24, Biella 15, VII Torino 13, CUS Milano 11.

SERIE B GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO) 14,30

Amatori Capoterra – Amatori Genova (SABATO 14,30 arb. Fabio Taggi di Roma)

Tutto Cialde Lecco – I Centurioni Lumezzane

Everest Piacenza – Probiotical Amatori Novara

Monferrato – Amatori&Union Milano

Bergamo – Sertori Sondrio

Nordival Rovato – Varese

Amatori&Union Milano – Nordival Rovato 8/43

CLASSIFICA: Lumezzane (*) punti 52, Rovato 50, Monferrato 47, Piacenza 43, Bergamo (*) 31, Capoterra (*) e Varese (*) 29, Lecco 23, Sondrio 14, A&U Milano 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

(*) = Capoterra/Lumezzane si recupera il 24 febbraio 2019.

SERIE C/1 FASE PROMOZIONE GIRONE 4 (II GIORNATA/ANDATA) 14,30

CUS Genova/B – Savona (Stadio Carlini arb. Stefano Zaami di Genova)

CUS Pavia – Ivrea

Rivoli – San Mauro

CLASSIFICA: Savona ed Ivrea punti 5, SanMauro 4, CUS Pavia 2, Rivoli e CUS Genova/B punti 0.

SERIE C/1 FASE PASSAGGIO ( II GIORNATA/ANDATA) 14,30

Union Riviera – Moncalieri (Pino Valle – Baite’/Imperia arb. Alessandro Torazza di Genova)

CUS Torino/B – Stade Valdotain

Amatori Verbania – Biella/B

CLASSIFICA: Biella/B, Verbanie e CUS Torino/B punti 5, Moncalieri 2, Stade 1, Union Riviera 0.

SERIE C/2 TERRITORIALE (V GIORNATA/RITORNO)

Golfo dei Poeti La Spezia – Pro Recco/B (ORE 11,30 Campo Denis Pieroni/SP arb. Vassallo)

CUS PO – Monferrato/B (14,30 Comunale di Giaròle Arb. Alaimo)

Lions Tortona e R.C. Spezia in pausa.

CLASSIFICA: Spezia 22 punti, Golfo dei Poeti e ProRecco/B 19, Tortona 16, Recco/B 14, Monferrato/B 7, CUS PO 1.

(*) = PARTITE DA RECUPERARE.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (RECUPERI)

FTGI Embriaci – CUS Milano (ore 11,30 Stadio Carlini arb. Chiara Perata)

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Torino

Nordival Rovato – Tutto Cialde Lecco

A.S.R. Milano – Tecnikabel VII Torino

Monferrato – Viadana

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 54, Viadana 47, Rovato 44, Calvisano 43, FTGI Embriaci 30, Lecco 27, CUS Torino 22, Monferrato 19, CUS Milano 17, VII Torino 2.

(*) = da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (V GIORNATA/ANDATA)

FTGI Embriaci2 – Ivrea (SABATO 16,30 Stadio Carlini arb. Cassinelli)

Biella – FTGI Rugby Ligues1 (DOM. 12,30 Stadio del Rugby/BI arb. Massa )

Union Riviera – Cuneo Pedona (DOM. 12,30 Pino Valle Baitè/IM arb. Alexandra Shulgina)

CLASSIFICA: FTGI RugbyLigues1 punti 19, Biella 15, Ivrea punti 11, Union Riviera 5, FTGI Embriaci2 e Cuneo punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (VI GIORNATA ANDATA)

Collegno – Amatori Genova

Amatori Novara – San Mauro

Moncalieri – Rivoli

FTGI Rugby Ligues2 in pausa.

CLASSIFICA: San Mauro punti 18, FTGI Rugby Ligues2 15, Novara 11, Amatori Genova 10, Moncalieri 5, Rivoli e Collegno punti 0.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO)

Province dell’Ovest – Amatori&Union Milano (12,30 Marco Calcagno/Cogoleto)

Bergamo – Tecnikabel VII Torino

Franciacorta – Kawasaki Robot Calvisano

A.S.R. Milano – Jr Brescia

CUS Milano – Rho

CLASSIFICA: Franciacorta punti 43, Jr Brescia 36, Amatori&Union Milano 29, Rho 26, A.S.R. Milano e VII Torino 25, Calvisano 17, CUS Milano 11, Province dell’Ovest 7, Bergamo 5.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE A (I GIORNATA ANDATA)

Biella – FTGI Rugby Ligues1 (domenica 11,30 stadio del Rugby/BI)

Monferrato – CUS Torino (sabato 16,30 ad Asti)

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (I GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – CUS Genova (domenica 11,00 a Sant’Olcese arb. Costa)

Amatori Novara – Rivoli (sabato 16,30 arb. Gastaldello)

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (I GIORNATA ANDATA)domenica ore 11,00

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues2 (Pino Valle Baitè/IM arb.Grondona)

Collegno – Chieri (campo Allende arb. Catalfamo)

San Mauro in pausa.

UNDER 14 II FASE (XVI GIORNATA)

Sanremo – CFFS Cogoleto& P.O. (domenica 14,00 Pian di Poma/Sanremo ar. A. Olivieri)

Pro Recco/RC Spezia/CUS Genova2 (sabato 15,00 Androne arb. Banchero e Mansouri)

Savona/Amatori Genova/CUS Genova1 (domenica 11,00 Fontanassa/SV arb. Ermellino e Lanza)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

A Pian di Poma di San Remo (DOMENICA ORE 10,30 arb. Romanu)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 10/8/6

A Cogoleto campo Marco Calcagno (SABATO 14,30)

Ad Imperia campo Pino Valle/Baitè (SABATO 14,30)

A La Spezia campo Denis Pieroni/Loc.Pieve/SP (SABATO 14,30)