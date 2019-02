Rugby ligure, gli appuntamenti del fine settimana

Imperia. Si profila un’altro fine settimana privo di attività nei Campionasti Nazionali. Stop, dunque, alla Serie A , alla B ed alla Serie C Girone 1. Si prosegue invece in C nel Girone 2, con in vetta gli spezzini del Golfo dei Poeti, che saranno ospiti del fanalino di coda CUS Piemonte Orientale. Proseguono a ritmo battente tutti i campionati giovanili con, in Liguria, appuntamenti a Sant’Olcese, a Savona, ed allo stadio Carlini di Genova con ben tre confronti domenicali.

Sabato pomeriggio, sempre al Carlini, è in programma il terzo Festival Regionale per gli Under 14 che si confronteranno in preparazione di formare una selezione regionale in vista dei futuri importanti tornei primaverili. A Cogoleto, questa domenica, appuntamento in “rosa” dedicato al rugby femminile e finalizzato alla sensibilizzazione della campagna antiviolenza sulle donne.

In gara le squadre femminili del Cogoleto, Le Iene (Novara), le Orchi…dee (Recco), Tacco 13 (Cernusco), Patatose (Padova), Mammesaure (Bergamo), Lady Lovers (Milano), Morositas (Milano). Il ricavato della giornata sarà devoluto al Centro antiviolenza Mascherona.

SERIE C/2 GIRONE 2 (IV GIORNATA RITORNO) 14,30 domenica

CUS PO – Golfo dei Poeti La Spezia (Comunale di Giaròle arb. Fasciolo)

Monferrato – Lions Tortona (Campo Ferrovieri/Alessandria arb. Carrubba)

CLASSIFICA GENERALE: Golfo dei Poeti punti 24, RC Spezia 22, ProRecco/B 19, Tortona 16, Monferrato/B 12, CUS PO 2.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VI GIORNATA RITORNO) domenica

FTGI Embriaci – Tutto Cialde Lecco (12,30 Stadio Carlini/Genova arb. Calandri)

Kawasaki Robot Calvisano – CUS Milano

Nordival Rovato – Viadana

A.S.R. Milano – CUS Torino

Monferrato – Tecnikabel VII Torino

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 59, Viadana 48, Calvisano 48, Rovato 45, FTGI Embriaci 35, Lecco 31, Monferrato 23, CUS Torino 22, CUS Milano 17, VII Torino 2.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (recuperi) domenica

FTGI Embriaci2 – Cuneo Pedona (14,30 stadio Carlini/Genova arb. Kamili)

Ivrea – Biella (Sabato 12,30 stadio Diego Santi arb. Bettinelli)

CLASSIFICA: Biella punti 20, FTGI RugbyLigues1 punti 19, Ivrea 16, Union Riviera 10, FTGI Embriaci2 punti 1, Cuneo punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (VII GIORNATA ANDATA) domenica

FTGI RugbyLigues2 – Amatori Novara (12,30 Fontanassa/Savona arb. Shulgina)

Rivoli – Collegno (11,30 Piave/Rivoli)

Amatori Genova – Moncalieri (12,30 Comunale Sant’Olcese arb. A. Olivieri)

CLASSIFICA: San Mauro punti 23, FTGI Rugby Ligues2 e Amatori Genova 15, Novara 11, Moncalieri 10, Rivoli 2, Collegno punti 1.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA/RITORNO) SABATO

Kawasaki Robot Calvisano – Province dell’Ovest (ore 18,00 Stadio San Michele)

Jr Brescia – Bergamo

Rho – A.S.R. Milano

Tecnikabel VII Torino – CUS Milano

Amatori&Union Milano – Franciacorta

CLASSIFICA: Franciacorta punti 48, Jr Brescia 41, Amatori&Union Milano 34, Rho 31, VII Torino 30, A.S.R. Milano 25, Calvisano 17, CUS Milano 11, Province dell’Ovest 8, Bergamo 5.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE A (II GIORNATA ANDATA) SABATO 16,30

Biella – Monferrato

CUS Torino – FTGI RugbyLigues1 (Campo Albonico Grugliasco/TO)

CLASSIFICA: CUS Torino punti 5, Biella 4, FTGI Rugby Ligues1 e Monferrato 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE B (I GIORNATA ANDATA)DOMENICA ore 11,00

Amatori Genova – Moncalieri (Comunale Sant’Olcese arb. Gioffredi)

CUS Genova – Amatori Novara (Stadio Carlini arb. Giovanelli)

Rivoli in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 5, Biella 4, Rivoli 1, CUS Genova 0.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (II GIORNATA ANDATA)

FTGI RugbyLigues2 – Chieri (domenica 11,00 Fontanassa/SV arb. Grondona)

San Mauro – Union Riviera (Union Riviera rinuncia)

Collegno in pausa.

CLASSIFICA: FTGI RugbyLigues2 e Collegno punti 5, Chieri ed Union Riviera 0.

UNDER 14 III ° FESTIVAL REGIONALE

Sabato 14,30 stadio Carlini di Genova arb. Perata.

I convocati sono: Tiziano Pasini, Tommaso Bianchi, Vincenzo Cesare Borlasca, Mattìa Rivetta, Mikias Barigione, Christian Moretto, Norberto Bastianutti (CUS Genova), Giulio Torre, Alessio Testa, Federico Caponetto, Francesco Sinelli, Valerio Morgante, Umberto Parodi, Jonathan Ben Hassine (Amatori Genova), Federico Sberna, Gianluca Mugnaini, Andrea Solari, Edoardo Benvenuto (ProRecco), Giovanni Bellè, Niccolo’ Matteo Prosperi (R.C. Spezia), Alessio Noto La Diega, Edoardo Villa, Davide Olivieri, Noah Moreni, Dario Licata (Province dell’Ovest), Christian Volpe, Tommaso Caroti, Paolo Lumachi (CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest), Elias Vannoni, Filippo Rossi, Mattia Marchetto, Andrea Bruzzone (Savona); Valerio Orlandi, Tobia Doria Miglietta, Jacopo Iannone, Lorenzo Devia, Marco Nonnis, Nicolo’ Bissaldi, Eric Pelle (Imperia), Naby Faye, Nicola Tripodi, Alex Pagotto, Matia Pangallo (Sanremo).

TORNEO FEMMINILE “Placchiamo la violenza – 1° Trofeo Vale sempre”

Domenica alle 14 al Campo Marco Calcagno di Cogoleto. In gara le squadre femminili del Cogoleto, Le Iene (Novara), le Orchi…dee (Recco), Tacco 13 (Cernusco), Patatose (Padova), Mammesaure (Bergamo), Lady Lovers (Milano), Morositas (Milano).

Arbitri Cassinelli, Costa, Franchini del Gruppo Ligure.

FEMMINILE RADUNO U14/16/18

Domenica alle 10 campo Marco Calcagno/Cogoleto.