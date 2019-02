Rotonda di Sant’Ampelio, Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera): “Restituzione non prima del 2020″

Bordighera. Le parole di Mara Lorenzi, di Civicamente Bordighera, sulla rotonda di Sant’Ampelio:

“Studiare documenti e interrogare la realtà può non risolvere i problemi presenti ma certamente da insegnamenti per il futuro. Questo è il caso per ciò che abbiamo appreso qualche giorno fa in commissione urbanistica e martedì 5 febbraio in consiglio comunale sulla rotonda di Sant’Ampelio in risposta alla nostra interpellanza sui gravi ritardi nel completamento.

Abbiamo scoperto che più di 2 anni dopo l’inizio dei lavori che richiedevano 240 giorni consecutivi, a fronte di documenti che giustificano al massimo 4 mesi di sospensioni per motivi di vario tipo, e con ancora tanti tasselli mancanti per completare la Rotonda, non c’è ritardo. Qui la formula magica invocata dai progettisti e’ “consegna parziale del cantiere”. Pare che i progettisti e i responsabili negli uffici abbiano per molto tempo consegnato il cantiere alla ditta solo parzialmente, e le decorrenze si siano cosi allungate fino al punto che i 240 giorni non sono ancora scaduti. Che gli affidamenti parziali siano uno dei meccanismi per cui i cantieri delle opere pubbliche diventano infiniti? Un caveat per il futuro.

Il cantiere è fermo dal 27 settembre 2018 perché si doveva redigere una nuova perizia di variante. La variante riguarda piccoli interventi migliorativi sul Belvedere, da una modifica del tipo di pavimentazione ad un miglior contenimento per l’Araucaria. Anche la spesa prevista (Euro 37.934) dice che si tratta di interventi modesti, ma i tempi per arrivare alla delibera di giunta che ha approvato i lavori sono stati 4 mesi. E speriamo che il cantiere si riapra presto perché per attuare la variante ci vorranno ancora 30 giorni di lavoro, seguiti da una settimana per le finiture.

Nei locali sottostanti c’è ancora da fare tutta l’impiantistica e poi le finiture. Come se durante il 2018 il fato di quei locali fosse divenuto indipendente dalla rotonda. Come se si pensasse che l’essenza della rotonda, che e’ il belvedere sul mare, possa esprimersi con davanti un manufatto temporaneo.

Sulla questione dell’altezza dei locali sul livello del mare, la spiegazione è stata proteiforme, dalla presenza di molteplici livelli nei rilievi iniziali, alle limitazioni imposte dalla scelta progettuale di avere il belvedere a 6 metri sul livello del mare, all’innalzamento della quota della spiaggia circostante. Comunque, a nostra precisa domanda è stato più volte risposto sia dai tecnici che dal Sindaco che il livello attuale è consono alla fruibilità dei locali. Ma a quando il completamento? Slittamenti di tempi hanno fatto sì che i fondi approvati non potranno essere impegnati fino ad aprile. Ancora incerto se ci vorrà poi una gara per affidare i lavori.

Per non illuderci, prevediamo che la rotonda nella sua completezza verrà restituita a Bordighera non prima del 2020. Ben farà l’amministrazione a mantenere la promessa fatta in consiglio comunale di dare priorità al completamento di quest’opera. Perchè si tratta di ritornare finalmente vita al capo Sant’Ampelio, un sito di straordinaria bellezza e valore storico-paesaggistico, attrattiva turistica che può portare indotto all’economia cittadina, e che per i cittadini di Bordighera ha in più un valore sentimentale e identitario”.