Rivieracqua non paga intervento, Comune condannato per 300 mila euro

Diano Marina. Nuovo capitolo della vicenda Rivieracqua, il consorzio provinciale dell’acqua pubblica mai decollato e che naviga a vista in una difficile situazione finanziaria.

La società Sirce di Genova incaricata dal Comune nell’agosto 2017 per effettuare un intervento di riparazione sulle condotte fognarie nel centro della città degli aranci, non avendo ricevuto il compenso richiesto dal gestore delle reti, ovvero Rivieracqua, si è rivolta al committente (il Comune) nei confronti del quale è stato emesso un decreto ingiuntivo per un ammontare di 302 mila euro oltre le spese accessorie.

Naturalmente l’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Chiappori ha deciso di fare opposizione e di resistere in giudizio incaricando di rappresentarla un legale, l’avvocato Alessandro Rossi del foro di Imperia.