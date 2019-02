Ritrovato a Nizza Giovanni De Andreis. Era scomparso lunedì

Sanremo. Giovanni De Andreis, quarantenne di Sanremo, è stato ritrovato all’aeroporto di Nizza, sta bene, ma è ricoverato nell’ospedale nizzardo per accertamenti. Lo ha annunciato la sorella Anna Maria su Facebook, per ringraziare le centinaia di persone che hanno condiviso il suo appello e si sono preoccupate per le sorti dell’uomo, molto conosciuto e benvoluto nella “Città dei Fiori”.

“Gio è stato ritrovato!!! All’aeroporto di Nizza e ricoverato. Grazie a tutti per le condivisioni e l’affetto che avete dimostrato così numerosi”, ha scritto.