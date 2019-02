Rifacimento asfalti a Ventimiglia: dopo Nervia è il turno di via Sottoconvento, via Rossi e Gallardi

Ventimiglia. Dopo i primi interventi in centro si passa alle frazioni. Continuano senza sosta le asfaltature attese da tempo: appena conclusa la zona di Nervia, quest’oggi si terminerà anche la centrale via Sottoconvento.

Domani non sarà solo il centro cittadino ad essere oggetto dei lavori: oltre a via Girolamo Rossi si procederà con le asfaltature della zona delle Gallardi tra l’intersezione con corso Francia e via Sant’Anna (si garantisce sempre il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza).

Il piano asfalti continuerà la settimana prossima: da lunedì 25 febbraio si interverrà su via Cavour e nella frazione di Varase.