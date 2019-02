La ceca Aneta Kalertova di 13 anni e la slovacca Lenka Berkesova di 12, sono le vincitrici della IV edizione di “SanremoJunior” per la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il concorso internazionale per solisti tra i 6 e i 15 anni, ha visto le due giovani aggiudicarsi il primo posto nei rispettivi paesi grazie alle preferenze di una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi nella finale svoltasi a Praga.

Il 1° maggio, insieme ai concorrenti frutto di altre selezioni in Europa e nel mondo, gareggeranno al Teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla 10° edizione. Obiettivo della manifestazione – nata nel 2009 da un’idea del Cavalier Paolo Alberti, titolare della Kismet e patrocinata da comune di Sanremo e UNICEF – è divulgare e valorizzare la musica ed il canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale.

I 13 finalisti di “SanremoJunior” – 10 cechi e 3 slovacchi – si sono esibiti al teatro Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della “Bon Art Pops Orchestra”: ospite dell’evento l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato organizzato dalla Moonlight Production s. r. l. & Bon Art Music SE, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

“Sono stato ospite a Praga della Finale Nazionale di “sanremoJunior” di due nazioni: la Repubblica Ceca e la Slovacchia. – Ha dichiarato l’Assessore al Turismo Marco Sarlo - Un evento davvero molto bello e gestito ottimamente, al quale hanno assistito oltre un migliaio di persone. Ho trovato un livello molto alto fra i partecipanti, con una qualità elevata, anche dal punto di vista organizzativo: la città era tappezzata di manifesti che riportavano il nome di Sanremo e durante lo spettacolo la nostra città è stata citata più volte. Presenti a questa gradevolissima serata anche il Consigliere dell’Ambasciata Italiana della Repubblica Ceca ed il Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana.

Conclude l’Assessore - Questo è il genere di manifestazione che contribuisce a promuovere il nome di Sanremo in Europa e nel mondo e di questo ringrazio ancora una volta il Cavalier Alberti che è ideatore ed organizzatore di questo importante e bellissimo concorso canoro giunto alla X edizione, che il prossimo 1° maggio porterà nuovamente nella città dei fiori la Finale Mondiale al Teatro Ariston”.

Nei giorni scorsi si sono concluse anche le Selezioni Regionali in tutta Italia e circa un centinaio di semifinalisti italiani – i prossimi 22 e 23 marzo al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo – si giocheranno il “Grand Prix” per rappresentare l’Italia mercoledì 1° maggio al Teatro Ariston alla Finale Mondiale, con le esibizioni dal vivo accompagnate dai 32 musicisti della “SanremoJunior Orchestra”.