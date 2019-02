Sanremo. Musica, magia, stupore ed emozioni. Queste le quattro parole per descrive l’atmosfera che si viveva sul Red Carpet del Festival di Sanremo con tutti i sui protagonisti e il meraviglioso pubblico che ogni giorno affollava il Red Carpet Show.

Un entusiasmo degno dell’evento da parte di tutti, pubblico e artisti, artisti che hanno ritrovato sul Red Carpet il modo più bello per salutare le migliaia di persone che li attendeva ed essere vicini alla città. Sabato gran finale con l’arrivo sul Red Carpet Show di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi, il più atteso dai fans.

In questa lunga settimana insieme sul Red Carpet si soni susseguiti con tutti i protagonisti del festival e i suoi grandi ospiti; Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Umberto Tozzi con Raf, Pio e Amedeo non hanno mancato di portare euforia, Elisa, Rosario Fiorello e naturalmente tutti i cantanti in gara. Dal tronde se non li dove? L’attesa stessa è magia, perchè si sa che da li a poco arriverà un idolo tutto da vivere.

Per Gianni Rossi questa è la decima edizione, la sua idea di animazione e conduzione davanti al teatro Ariston sul Red Carpet ha ormai un successo e attesa per il pubblico insostituibile. Per l’occasione oggi alle 17 spegnerà 10 candeline, sarà presente anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Rossi ci tiene a ringraziare tutto il mio staff per la loro preparazione e professionalità; in regia Umberto Santoro, assistenza e coordinamento artisti non che fidanzata fidanzata Jessica Rogo, a immortalare e documentare gli eventi il direttore della fotografia Paolo Damiano

Un grazie speciale va al comune di Sanremo e dirigenti Rai per la collaborazione instaurata in questi anni, a tutte le forze dell’ordine, security Rai operatori e staff del teatro Ariston. L’appuntamento è per il prossimo anno, pronti a vivere sempre più emozioni.