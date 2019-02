Rari Nantes Imperia, il resoconto settimanale delle squadre giovanili

Imperia. La pallanuoto giovanile della Rari Nantes Imperia, anche questa settimana, non si è fermata. Ecco tutti i risultati delle squadre ‘Young’.

Le compagini in rosa si sono arrese alle genovesi. La squadra Under 15, allenata da Stefano Fratoni, ha subito il k.o. casalingo contro Bogliasco per 3-21. Le avversarie si sono dimostrate nettamente superiori. Più leggere il passivo delle Under17 di Stieber (7-13) patito contro Rapallo.

I sorrisi arrivano dalle squadre maschili. Gli Under 17 sono corsari a Genova dove battono 2-7 Locatelli ma il capolavoro è degli Under 20 che battono Andrea Doria 12-9. Dopo un testa a testa feroce, gli ospiti si trovano avanti a 3′ dal termine ma non hanno fatto i conti con la fame dei giallorossi che raggiungono la vittoria guidati dal pokerissimo di Pedio e l’eurogol di Mirabella (tripletta per lui).