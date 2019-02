Rari Nantes Imperia, il resoconto settimanale delle squadre giovanili

Imperia. Le squadre giovanili della Rari Nantes Imperia sono scese in vasca. Ecco il resoconto settimanale.

Tra le squadre femminili, è stata protagonista l’Under 17 che ha sofferto alcune assenze pesanti ed ha ceduto in casa del Locatelli (8-4).

Tra i maschi, si sono distinti gli Under 15 che hanno chiuso la seconda fase stagionale con una bella vittoria, 4-9, in casa dell’Aragno. Molto bene anche i giovanissimi Under 13 che battono Rari Nantes Savona ‘B’, 7-2, nel derby del week-end.

Purtroppo l’Under 17 deve arrendersi alla forte Rari Nantes Arenzano per 13-15.