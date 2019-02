Rari Nantes Imperia: i convocati per la partita contro il Monumentale di Torino

Imperia. Domani, sabato 9 febbraio, la Rari Nantes Imperia scenderà in acqua alla Piscina Monumentale di Torino dove ad attenderla c’è la Dinamica di Gianluca Garibaldi. Ad arbitrare la partita, valida per la quinta giornata di Serie B, sarà Pavanetto che darà il fischio d’inizio alle 16.15.

Mister Stefano Fratoni conferma 12 giocatori, su 13, protagonisti nella vittoria casalinga contro Firenze. L’unico cambio sarà l’avanzamento del giovane Luca Bracco al posto dell’esperto Gianluca Lombardi. La Rari cerca continuità nei risultati e nella prestazione, confermando quanto di buono mostrato nella prima parte di gara contro i toscani.

L’avversario è uno dei più ostici del campionato: sulla carta, Dinamica Torino è tra le favorite per il salto in A2 ma una partenza difettosa (due k.o. nelle prime due sfide) ne ha, momentaneamente, rallentato il cammino. Schiera singoli di qualità come Federici e il difensore Mantero ma sarà soprattutto la sfida contro ‘Gian’ Garibaldi. Il tecnico è nato e cresciuto in Rari, giocando assieme a Stefano Fratoni ed a capitan Rocchi, diventando poi allenatore: sotto le sue direttive, ha mosso i primi passi il bomber Andrea Somà.

Ecco i convocati di Mister Fratoni per la sfida di domani:

Filippo ROCCHI (Capitano), Federico MERANO (Portiere), Andrea SOMA’, Niccolò MAGLIO, Giacomo FRATONI, Raffaele RAMONE, Leon KOVACEVIC, Jarno SPANO, Rikardo MERKAJ, Tommaso RUSSO, Vincenzo MIRABELLA, Andrea PEDIO, Luca BRACCO.