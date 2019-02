Raf e Tozzi a #Sanremo2019. E l’Ariston canta a squarciagola

Sanremo. Raf e Tozzi travolgono l’Ariston di energia.

La coppia di cantautori è tornata al Festival in veste di super ospiti della terza serata. Gli artisti hanno proposto il nuovo singolo Come una danza e un medley dei loro successi, da Gloria a Gente di mare, che ha fatto cantare a squarciagola e ballare la platea.

Ed è proprio dai tempi dell’incisione di Gente di mare (1996) che Raf e Umberto Tozzi non cantavano insieme.

Dopo aver collaborato a lungo con il produttore fiorentino Giancarlo Bigazzi durante gli anni ’80 e ’90, lo scorso anno si sono incontrati in occasione dello spettacolo-evento di Tozzi all’Arena di Verona, 40 Anni che ti amo. In quell’occasione è nata l’idea di una tournée “di coppia” che partirà il prossimo 30 aprile da Rimini e li porterà in tutta Italia.