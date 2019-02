Raccolta differenziata: attivo a Taggia il servizio di info-point

Taggia. Di nuovo attivo il servizio di info-point per la raccolta differenziata.

L’iniziativa in collaborazione tra i ragazzi del Servizio Civile del Comune di Taggia e la ditta Docks Lanterna, ha preso il via nella mattinata odierna con l’allestimento del punto informazioni presso il Centro anziani di Taggia, in via Soleri 5B.

I ragazzi del servizio civile offriranno ai cittadini le indicazioni utili sul corretto conferimento dei rifiuti. Sarà possibile inoltre ritirare il kit di raccolta (sacchetti per la differenziata).

Il calendario con i giorni e gli orari degli info-point che verranno allestiti settimanalmente nel territorio comunale: CALENDARIO INFO POINT DIFFERENZIATA