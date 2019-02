Taggia. R24 ha festeggiato San Valentino, la ricorrenza degli innamorati, dalle 15 alle 18, in diretta dal centro commerciale La Riviera di Arma di Taggia, in via Privata Roggeri 50, con tantissimi ospiti, in compagnia di Walter Sindoni, Daniele Capozucca e Simone Caridi.

Erano presenti i tre classificati al concorso canoro amatoriale Top Voice Sanremo: Federica Chichi, India Giordano e Dennis D’Agostino, che si sono esibiti live per le persone presenti nell’ipermercato.

Inoltre ai microfoni di R24 sono intervenuti anche Simone Caridi e il fotografo specializzato in wedding, Julian Kanz, che ha raccontato alcuni aneddoti simpatici sui matrimoni.

E’ stata un’esperienza unica che ha coinvolto coloro che passavano davanti alla postazione radiofonica tra un acquisto e l’altro. Per l’occasione chi voleva ha potuto anche dedicare un pensiero speciale alla persona amata.