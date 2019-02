R24 festeggia San Valentino dal centro commerciale La Riviera di Arma di Taggia

Taggia. In occasione della festa di San Valentino, la ricorrenza degli innamorati, dalle 15 alle 18, R24 cambia location: trasmetterà in diretta dal centro commerciale La Riviera di Arma di Taggia, in via Privata Roggeri 50.

“Vi invitiamo a partecipare, si potrà dedicare un pensiero speciale alla persona che si ama - dice Arianna Bellastro, direttrice del Riviera Shopville, ai microfoni di R24 durante la trasmissione di Giusy Di Martino - Sarà un evento per festeggiare l’amore“.

“Domenica 17 e il 24 febbraio abbiamo inoltre altri due importanti appuntamenti con la Croce Rossa - continua - E’ un’iniziativa alla quale aderiscono tutti i centri commerciali d’Italia, circa 300, che si terrà nelle giornate di domenica, volta a sensibilizzare chiunque transiti nel centro commerciale verso il grandissimo lavoro della Croce Rossa e per raccogliere fondi per acquistare ambulanze. Noi ospiteremo le Croci Rosse di Arma di Taggia e di Sanremo. E’ un evento fortemente legato al territorio a cui noi teniamo moltissimo. Bisogna cercare di dare una mano a coloro che ci aiutano ogni giorno”.

“Abbiamo un anno ricchissimo di eventi. Il prossimo sarà il grandissimo Carnevale, che si terrà martedì 5 marzo, il martedì grasso. Dalle 17 ci saranno tanti giochi divertenti e animatori che coinvolgeranno anche i genitori - anticipa - Poi organizzeremo la festa della donna e la festa del papà dove tutti potranno intervenire per fare auguri alle loro persone speciali. Infine il 31 marzo ospitiamo l’associazione Angsa, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si tiene il 2 aprile. Tutti gli eventi saranno in collaborazione con R24″.