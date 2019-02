Sanremo. Ottimo inizio di stagione per Fabrizio Pertile ai Campionati Italiani Indoor Master svoltosi ad Ancona nel weekend del 22/23/24 febbraio.

Quinto titolo italiano in carriera per l’atleta tesserato per il Cus Genova ma non solo dopo l’oro nel salto in alto arriva anche il secondo posto con l’argento nel salto triplo dietro al campione europeo in carica Tiziano Bua e il terzo posto con il bronzo nel salto in lungo a soli due centimetri dall’oro, tre record liguri di categoria migliorati in tutte e tre le discipline, Fabrizio laureato in scienze motorie professore di educazione fisica e personal trainer nella vita commenta così “la mia vittoria più bella è stata tornare in pedana proprio qui ad Ancona dopo 3 anni dal mio primo infortunio e dopo 2 operazioni al ginocchio dopo che tutti quanti inclusi i dottori mi avevano detto di scordarmi di saltare ancora ma tolte le stampelle ho iniziato a saltare con l’altra gamba è stato un percorso molto lungo e difficile ma la soddisfazione di essere tornato è enorme ringrazio i miei sponsor: la palestra Gym Tonic di Camporosso Mare e la Parafarmacia Valle di Ventimiglia”.

Ora una settimana di riposo e poi inizierà la preparazione per le gare all’aperto che si concluderanno con i Campionati Europei Master di settembre a Venezia.