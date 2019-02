Promozione, Ospedaletti di carattere: pratica Sanstevese archiviata 4 a 1

Al “Ciccio” Ozenda è andata in scena questo pomeriggio la sfida tra Ospedaletti e Sanstevese che ha visto prevalere i padroni di casa per quattro reti contro una.

Davanti al proprio pubblico, gli Orange hanno dato l’ennesima prova di carattere ribaltando un risultato che si era momentaneamente sbilanciato a favore degli ospiti.

Anche se le occasioni da rete non sono mancate, l’Ospedaletti di mister Carlet parte slow, mentre la difesa della Sanstevese si chiude bene e non lascia spazio all’attacco avversario. Il ritmo lento di gioco favorisce l’azione che porta Brizio a segnare il primo e unico gol del sodalizio di Santo Stefano al Mare: l’attaccante controlla bene al centro dell’area e scarica il pallone nell’angolino basso. Frenna non può farci nulla.

La gioia degli ospiti, tuttavia, dura pochi minuti. L’Ospedaletti ribalta il tabellino prima del fischio di fine primo tempo con Sturaro e Scappatura.

Nella seconda metà del match, entrambe le squadre rientrano in campo imponendo un ritmo più sostenuto. Una tenuta atletica ancora da perfezionare favorisce l’Ospedaletti che trova il momentaneo tre a uno con il giovane Cassini. A lui e al suo tiro dal limite dell’area che si trasforma in un missile terra-area spedito dritto all’incrocio dei pali, va la nota di merito della società.

A tre minuti dal termine mister Carlet si gioca anche la carta Gambacorta, il quale non ci pensa un secondo a siglare il quattro a uno definitivo.

—

LE FORMAZIONI

L’undici Orange titolare schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Cassini Valentino (2002), Ambesi Elia, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Schillaci Mattia (2000), Scappatura Alessandro (’99), Miceli Armando, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Artioli Giovanni (2000), Moraglia Andrea, Cadenazzi Fabrizio, Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Trotti Cristian, Alasia Gian Marco (’98).

Sostituzioni: 4 nel secondo tempo

Ammoniti: 2

Marcatori: Sturaro, Sturaro al 4°, Scappatura al 43° – Cassini al 19° st, Gambacorta al 48° st

La formazione schierata da mister Simone Siciliano: D’Ercole Federico, Lanteri Daniele, Eklami Elassie (2000), Calvini Giacomo, Gagliardi Cesare, Raguseo Bruno, Grandi Massimiliano (’98), Geraci Alessandro, Rambaldi Stefano, Brizio Giorgio, Russo Gianluca (’99).

Di riserva: Falato Alessandro (2000), Gracci Giorgio (’99), Cioffi Emiliano (2002), Valenzise Tommaso, La Greca Michael, Martini Tomamsino (2000), Crudo Erik, Stamilla Alessio.

Sostituzioni: 4

Ammoniti: 1

Marcatori: Brizio al 24°

Direttore di gara: Andrea Rosso

Assistenti: Fabrizio Ferlito, Valerio Bonavita