Promozione, la Dianese&Golfo supera Voltrese Vultur

Diano Marina. Domenica la Dianese&Golfo supera Voltrese Vultur.

La partita, valida per la 18esima giornata del girone A di Promozione, si è infatti conclusa con la vittoria dei padroni di casa (2-2). La Dianese&Golfo ora si trova così in nona posizione in classifica con 23 punti.

Domenica 3 febbraio, alle 15, giocherà fuori casa contro il Mignanego.