Promozione, la Dianese&Golfo perde contro il Bragno

Diano Marina. Ieri pomeriggio la Dianese&Golfo è uscita sconfitta dalla partita contro il Bragno.

La partita, valida per la 21esima giornata del girone A di Promozione, si è conclusa infatti 2 – 0 a favore dei padroni di casa. La Dianese&Golfo si piazza così in ottava posizione con 29 punti. Il 24 febbraio giocherà invece in casa, alle 15, contro il Taggia.

Promozione-21° giornata

Bragno-Dianese&Golfo 2-0

Reti: 69’Torra, 77’Anselmo (B)

Bragno: Pastorino, Robaldo, Croce, Mao, Kuci, Monaco, Torra, Cervetto, De Luca, Anselmo, Stefanzl. Allenatore: Cattardico

Dianese&Golfo: Bortolini, Lufi, L. Vassallo, Brignoli, Calandrino, Ippolito, Colli, Garibbo, Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Rizzo, Falzone, Greco, Muca, Chariq, Schisa, Macaluso, Mrahi, Numeroso). Allenatore: Bencardino

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure