Promozione, il Taggia supera la Dianese&Golfo

Diano Marina. Ieri la Dianese&Golfo ha perso contro il Taggia per 2 – 4.

La partita, valida per la 22esima giornata del girone A di Promozione, si è conclusa a favore degli ospiti che si piazzano così in terza posizione in classifica con 42 punti, mentre i padroni di casa scendono in ottava posizione con 29 punti.

Il 3 marzo la Dianese&Golfo scenderà in campo contro il Varazze 1912 Don Bosco, il Taggia invece ospiterà Loanesi S. Francesco.

Promozione- 22° giornata

Dianese&Golfo-Taggia 2-4

Reti: 16′ 44’Cuneo, 26’Gerbasi (T) 31’Piazza, 64’Colli (D) 86’Rovella (T)

Dianese & Golfo: Bortolini, Lufi, L. Vassallo, Brignoli, Calandrino, Colli, Mhari, Garibbo, Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Rizzo, Ippolito, Falzone, Muca, Greco, Mane, Schisa, Chariq, Numeroso). Allenatore:Bencardino

Taggia: Prato, Arduin, Di Fabrizio, Tarantola, Minghinelli, Fiuzzi, Salmaso, Pinasco, Gerbasi, Cuneo, Ravoncoli). A disposizione (Lushi, Balbo, Coluccio, Mangione, Guirat, Morselli, Rovella). Allenatore: Maiano

Arbitro: Fanciullacci di Savona