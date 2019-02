Promozione, finisce in parità la partita tra Taggia e Arenzano

Taggia. Domenica il Taggia ha giocato contro l’Arenzano.

La partita, valida per la 18esima giornata del girone A di Promozione, si è infatti conclusa con un pareggio (2-2). Il Taggia ora si trova così in terza posizione in classifica con 33 punti.

Domenica 3 febbraio, alle 15, giocherà in casa contro il Ceriale Progetto Calcio.

Arenzano-Taggia 2-2

Reti: 45’Pereyra (A) 56’Cuneo, 76’Guirat (T) 90’Damonte (A)

Arenzano: Lucia, Calcagno, Anselmo, Rusca, Troiano, Eretta, Metalla, Pereyra, Grabinski, Damonte, Mancini. A disposizione (Garzero, Burattini, Porrata, Meazzi, Lanzalaco, Narducci, Pirozzi, Galassi, Fornaro). Allenatore: Manetti

Taggia: Prato, Ravoncoli, Di Fabrizio, Tarantola, Minghinelli, Fiuzzi, Botti, Rosso, Salmaso, Cuneo, Gerbasi. A disposizione (Valente, Arduin, Coluccio, Mangione, Pinasco, Codeglia, Ferrigno, Guirat, Morselli). Allenatore: Maiano

Arbitro: Noce di Genova