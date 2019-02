Progetto Biblioteca Aprosiana per le Scuole, a Ventimiglia incontro sulla lettura in età neonatale e prescolare

Ventimiglia. Il Progetto Biblioteca Aprosiana per le Scuole, giunto alla sua IX edizione, organizza, per il giorno sabato 23 febbraio, dalle 10 alle 12, un incontro di formazione dal titolo “Leggo ZeroSei: guida alla lettura in età neonatale e prescolare” presso lo Spazio ZeroSei di via al Capo 8 A, a Ventimiglia Alta.

Il programma della mattinata prevede l’introduzione della dottoressa Maria Grazia Fossati, psicologa, responsabile dell’Ufficio Nidi del Comune di Ventimiglia, l’intervento del dott. Davide Barella, insegnante e scrittore, ideatore e responsabile del Progetto Biblioteca Aprosiana per le Scuole, e la relazione del dott. Carlo Amoretti, pediatra, dirigente ASL Distretto 3 Imperiese, sulle possibilità clinico-sanitarie che la lettura offre in

età zero/sei.

La partecipazione all’evento è gratuita, su prenotazione obbligatoria al numero 347.7310765, prevista a numero chiuso e a esaurimento posti, con rilascio di attestato di partecipazione. L’incontro ha il contributo e il patrocinio del Comune di Ventimiglia, è svolto in collaborazione con l’Ufficio Nidi, la Civica Biblioteca Aprosiana e lo Spazio ZeroSei – Un progetto selezionato dall’impresa sociale con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Progetto Biblioteca Aprosiana per le Scuole – IX Edizione – ha il patrocinio di Nati per Leggere Liguria.

Il manifesto: manifesto 23 2 19