Primo posto in classifica per l’Imperia dopo la vittoria contro Città Giardino Marassi

Imperia. Martedì alle 21:30 la formazione di calcio a 5 femminile della Asd Imperia è riuscita a prendersi una grande rivincita contro Città Giardino Marassi vincendo, in trasferta 4-10. Una rivincita contro la formazione che riuscì, in finale di Coppa Liguria, a strappare il titolo alle nerazzurre.

Grazie a questa vittoria l’Imperia vola al primo posto in classifica guadagnando punti proprio sulle genovesi, prime inseguitrici.

Marcatori ASD Imperia: Quaranta, Raccagni, 4 gol a testa per Palombini e Lecce.

La classifica provvisoria:

Imperia 24

Città Giardino Marassi 15

Spezia Calcio 12

Priamar 12

Portofino 9

Don Bosco Vallecrosia Int. 6

Mallare 0

“Oggi partita perfetta da parte di tutte – commenta l’estremo difensore nerazzurra Anna Giannattasio - c’era voglia di riscattare la sconfitta in Coppa Liguria e oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito e forte! Una partita ricca di gol con il primo sigillo in campionato per Dea Raccagni e per Daniela Quaranta, un poker a testa per il capitano Palombini e per la baby bomber Lecce. Vorrei dedicare il primato in classifica e questa stupenda vittoria al piccolo Marco che sta lottando per la partita più importante”.