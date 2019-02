Primarie Pd, tutti i seggi allestiti sul territorio provinciale

Imperia Per la scelta tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti quale nuovo segretario del Partito democratico si vota domenica 3 marzo dalle 8 alle 20.

Ecco l’elenco completo di tutti i seggi in provincia di Imperia.

Bordighera (Seborga e Vallebona) Palazzo del Parco (sala Rossa), via Vittoria Emanuele 172. Camporosso, piazza Garibaldi 21.

Cervo (San Bartolomeo e Villa Faraldi). Diano Marina (Diano Arentino, Diano San Pietro e Diano Castello) atrio del Palazzo comunale, piazza Martiri della Libertà 1.

Dolceacqua (Apricale, Isolabona e Rocchetta Nervia) Centro anziani ex Asilo, via Patrioti Martiri 2.

Imperia 1 (sezioni elettorali 1/13) Società Operaia via Carducci a Porto Maurizio. Imperia 2 (sezioni elettorale 14/20) Circolo Arci Guernica, via Mazzini 15 Fondura di Porto Maurizio. Imperia 3 (sezioni elettorali 21/29) Atrio ex Cremlino a Oneglia. Imperia 4 (sezioni elettorali 37/44) Atrio ex Cremlino piazza Dante.

Pontedassio (Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco) Palazzo Agnesi via Torino.

Sanremo1 /Bussana (sezioni elettorali 54/55), retro delegazione comunale. Sanremo 2/San Martino (sezioni elettorali 1/44, 46/51e 56) chiesa della Mercede corso Cavallotti. Sanremo 3/Coldirodi (sezioni elettorali 2,3,4) piazza San Sebastiano. Sanremo 4/Centro (sezioni elettorali 11, 33/43 e 43/45 piazza Colombo. Sanremo 5/Foce e Ospedaletti (sezioni elettorali 5/10 e 12) corso Matutia lato Coop.

Santo Stefano al Mare (Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio), sala Consiliare piazza Baden Powell.

Soldano (Perinaldo e San Biagio della Cima), Centro Anziani vicino Ufficio postale.

Taggia (Badalucco, Carpasio, Castellaro, Montalto, Molini di Triora, Triora) Circolo Pd, via Rimenbranze, 29.

Vallecrosia Circolo Pd via Don Bosco, 11

Ventimiglia 1, sezioni elettorali 8/19 (Airole, Olivetta San Michele), Spes Auser corso Limone Piemonte 63.

Ventimiglia 2, sezioni elettorali 1/17 e 20/26) Atrio Palazzo comunale.

Seggi a orario ridotto

Cipressa (Costarianera) dalle 9 alle 13, palestra Palazzo comunale

Dolcedo (Vasia e Prelà) piazzaAirenti, 2

Imperia viale Europa dalle 8 alle 12 (sezioni elettorali 30/36)

Pigna (Castelvittorio) dalle 9 alle 12 sala comunale

Pieve di Teco (Aquila d’Arroscia, Armo e Borghetto d’Arroscia)

Cosio d’Arroscia (Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo , Rezzo e Vessalico) dalle 9 alle 13

San Lorenzo al Mare (Civezza e Pietrabruna) dalle 15 alle 20

Sanremo Poggio (Bajardo e Ceriana) sezioni elettorali 52/53 dalle 9 alle 13.