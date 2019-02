Prima Categoria, il giudice sportivo punisce Cervo: stop per tre calciatori e una diffida

Imperia. Otto calciatori del girone A di Prima Categoria sono stati fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Endrit Komoni (Speranza) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per aver polemicamente applaudito il direttore di gara, alla notifica del provvedimento, gli rivolgeva espressioni ingiuriose e minacciose”.

Matteo Alberti (Cervo) è stato fermato per due turni. Omar Pansera (Altarese), Nicholas Nonnis (Aurora Calcio), Rocco Avignone, Giovanni Bella (Cervo), Riccardo Berta (Plodio), Michael Ferrari (Pontelungo) salteranno la prossima partita.

Ammenda di 250 euro e diffida al Cervo “per il comportamento di alcuni soggetti riconducibili alla società, in quanto indossavano la tuta di rappresentanza, i quali, a partire dal 40° del secondo tempo, rivolgevano continue e reiterate frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara, anche con connotazione di discriminazione territoriale; dopo il termine della gara due soggetti, sempre riconducibili alla società, si avvicinavano al cancello che precludeva loro l’accesso agli spogliatoi, rivolgendo ulteriori, pesanti espressioni minacciose nei confronti del direttore di gara, accompagnate da un’altra ingiuriosa. Stante la situazione venutasi a creare, il direttore di gara, una volta rientrato nello spogliatoio, si vedeva costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per cui sopraggiungevano tre agenti della Polizia Locale di Diano Marina. Nel periodo intercorrente tra la chiamata da parte del direttore di gara e l’arrivo degli agenti, venivano sferrati diversi pugni violenti alla porta dello spogliatoio del direttore di gara, accompagnati da urla di minaccia. La Polizia Locale, dopo aver preso atto dell’accaduto, al fine di preservare l’incolumità del direttore di gara, decideva di far scortare il direttore di gara da due degli agenti, con un proprio veicolo fino al casello autostradale di San Bartolomeo al Mare, mentre il terzo conduceva la vettura del direttore di gara fino al predetto casello, per riconsegnargliela in quel luogo”.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

16 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

12 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

7 reti: Cossu (Letimbro), Giampà (Pontelungo), Vejseli (Veloce), Cascina (Camporosso)

6 reti: Tarditi (Soccer Borghetto), Rovere, F. Saino (Altarese), Maida (Veloce), P. Mozzone, Pizzolato (Aurora Calcio), Bianchi, A. Bianco (Letimbro), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Fabbretti (Quiliano & Valleggia)

5 reti: Caneva (Pontelungo), Marouf (Quiliano & Valleggia), Guardone, Gorlero (Baia Alassio), Calcopietro (Camporosso)

4 reti: Lo Presti (Soccer Borghetto), Jabbi (Speranza), Tucci (Pontelungo), Zito (Camporosso), Delfino, Di Mari (Baia Alassio), Kassim (Cervo), Colombino, Calcagno (Veloce), Bonifacino (Aurora Calcio), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

3 reti: Salvatico (Plodio), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ottonello, Salinas (Quiliano & Valleggia), Scarfò, Di Mare (Speranza), Belgacem, Casassa Vigna (Cervo), Bellissimo, Serra (Soccer Borghetto), Artiano, Balbi, Parodo (Borghetto), Ferrari (Pontelungo), Vanara (Letimbro), Sala, Ferrotti, Doci (Speranza), Fanelli (Veloce)

2 reti: Rebella, Pucciano (Aurora Calcio), Monte, L. Bianco (Soccer Borghetto), Gilardoni, Rossetti, Carvisiglia (Letimbro), Cordì, M. Luci, Pesco (Camporosso), Tiola, Recagno, Damonte, Barranca (Veloce), Vezzolla, Pesce, Buffo (Quiliano & Valleggia), Tinkiano, Monteanni (Cervo), Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Spinardi, Bayi, Berta (Plodio), Besio, Karaboue (Speranza), Dushi, Ancona (Pontelungo), Simonetti, M. Santelia, Bova (Borghetto), Brahi (Altarese)

1 rete: Piccardi, Moresco, Giacchino (Speranza), Bonzo, Pellizzari, Battistel, Frumento, E. Bianco (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Grifo (Camporosso), Vario, Guerra, Bruzzone, Cosentino, Montalto (Veloce), Marsio, Bianchin, Cela, M. Vallarino, Pansera (Altarese), R. Avignone, Sparaccio, Basso, S. Bella, Gagliano (Cervo), M. Gervasoni, Odasso, Garibizzo, Campani, Olivieri, Zouita (Baia Alassio), Russo, Amato, Ferraro, Ognjanovic (Plodio), Gasco, S. Sabia (Borghetto), Montalto, Carocci, Briano, Vittori (Quiliano & Valleggia), Nonnis, Pesce (Aurora Calcio), Meo, Casellato, Grandi, Condrò, Boussaha (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente, Montina, Tesoro (Pontelungo), Caputo, Rembado, Castellari (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza), Garrone (pro Borghetto), Scavuzzo (pro Speranza), Cosentino (pro Cervo).