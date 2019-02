Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia supera il Letimbro

Vallecrosia. Domenica il Don Bosco Vallecrosia Intemelia torna a vincere.

Ha sconfitto in casa il Letimbro durante la 18esima giornata del girone A di Prima Categoria. La partita si è conclusa 3 – 0 a favore dei padroni di casa. I biancorossi salgono si piazzano così in ottava posizione in classifica con 25 punti. Domenica prossima, il 3 marzo, alle 15, dovranno affrontare in trasferta il Borghetto 1968.

Prima Categoria – 18° giornata

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Letimbro 3-0

Reti: 7′ 19’Marafioti, 61’Caccamo (D)

Don Bosco Valle Intemelia: Cedeno, Meo, Cane, Condrò, Giglio (6’Rotella), Boussana (70’S. Tabacchiera), Gallo, Grandi, Caccamo, V. Tabacchiera, Marafioti. A disposizione (Sgrò, Santamaria, S. Tabacchiera, Bianco, Ottaiano). Allenatore: Medori

Letimbro: E. Bianco, Gilardoni, Cappelletti, Valdora, Del Buono, Pellicciotta, Frumento (56’Cossu), Rossetti, Pellizzari, Batttistel (57’Gallone), A. Bianco. A disposizione (Banzo, Fazio, Cossu, Leone, Bianchi, Castiglia, Gallone, Marando). Allenatore: Oliva

Arbitro: Germano di Imperia