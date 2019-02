Cervo. Domenica è andata in scena Cervo-Camporosso.

La partita, valida per la 15esima giornata del girone A di Prima Categoria, si è conclusa 0-1 a favore degli ospiti. Il Camporosso si piazza così in seconda posizione in classifica con 33 punti, mentre il Cervo scende in penultima posizione con 12 punti.

Il 10 febbraio, alle 15, le squadre scenderanno nuovamente in campo. Il Camporosso giocherà in casa contro Borghetto 1968, mentre il Cervo affronterà fuori casa il Soccer Borghetto.

(Foto e video di SpeedyMassimo VideoFoto )