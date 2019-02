Vallecrosia. Finisce in parità Cervo–Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Ieri la partita, valida per la 17esima giornata del girone A di Prima Categoria, si è infatti conclusa 2 – 2. Il Cervo scende così in penultima posizione in classifica con 13 punti, mentre il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si piazza in ottava posizione con 22 punti.

Domenica prossima, alle 15, il Cervo giocherà fuori casa contro il Baia Alassio Calcio, mentre i biancorossi ospiteranno il Letimbro.

(Foto e video su SpeedyMassimo VideoFoto)