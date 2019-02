Prima Categoria, finisce a reti inviolate Veloce–Camporosso

Camporosso. Finisce a reti inviolate Veloce–Camporosso.

Ieri la partita, valida per la 17esima giornata del girone A di Prima Categoria, si è infatti conclusa 0 – 0. Il Camporosso scende così in quarta posizione in classifica con 35 punti.

Domenica prossima, alle 15, giocherà in casa contro l’Aurora Calcio.