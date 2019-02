Prima Categoria, Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro il Baia Alassio Calcio

Vallecrosia. Fine settimana negativo per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

I biancorossi hanno infatti perso contro il Baia Alassio per 1-2. La partita era valida per la 15esima giornata del girone A di Prima Categoria.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia scende così in ottava posizione in classifica con 18 punti. I biancorossi torneranno in campo il 10 febbraio per giocare in casa contro il Plodio 1997.