Presunti respingimenti illegali di migranti, la procura di Nizza apre inchiesta preliminare

Nizza. Per l’ennesima volta le associazioni pro migranti hanno denunciato il comportamento della polizia di frontiera. Secondo gli attivisti no border, gli agenti della PAF (Police aux frontieres) di Mentone, in diversi casi, avrebbero falsificato i documenti dei i minori non accompagnati per farli passare quali maggiorenni e rimandarli in Italia.

Secondo quanto riporta Nice Matin, ieri, il pubblico ministero di Nizza, Jean-Michel Prêtre, ha annunciato di aver aperto un’indagine preliminare. Tutto è partito da un documento di venti pagine fornito al magistrato da associazioni e funzionari eletti. In effetti molte ONG, avvocati e associazioni denunciano da anni questo tipo di “procedura” di polizia.

“Persino le autorità italiane hanno detto che la polizia francese stava mandando minori attraverso il confine”, dice al quotidiano nizzardo Zie Oloumi, avvocato che difende regolarmente i migranti.