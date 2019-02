Prende il via nel Ponente ligure il Meeting Internazionale della Gioventù

Sanremo. Archiviata, ma solo per ora, l’esperienza dei Dragoni, il CNAM Alassio si prepara a una due giorni davvero intensa come sempre accade per il Meeting Internazionale della Gioventù, che giunge quest’anno alla sua 49° edizione: una delle più antiche della flotta.

Sabato e domenica 2 e 3 marzo sarà il momento degli Optimist, delle piccole derive e dei giovanissimi – ma non meno combattivi – velisti provenienti da tutto il Paese. Due giorni di prove, eventualmente con batterie a seconda del numero di iscritti e delle condizioni meteo marine e un speciale trofeo: il Trofeo Nemo che nasce dalla collaborazione del Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio con lo Yacht Club Sanremo, lo Yacht Club Imperia e lo Yacht Club Porto Maurizio.