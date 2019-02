Prende il via “Cantando Sanremo for the world”, il programma

Sanremo. Con l’apertura del Festival della Canzone 2019, la Città dei Fiori apre le porte ad infiniti eventi collaterali, tra i quali emerge un contenitore di spettacoli denominato Cantando Sanremo for the world, evento leader di un susseguirsi di momenti di musica d’autore, emergente, moda e fashion. Il tutto si svolgerà presso il Teatro della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47 dal 5 al 9 febbraio.

L’evento è ideato e organizzato da EuroCastingBaltic di Carlo Cori, noto cantante del panorama musicale internazionale, in collaborazione con Spazio Musica di Francesco Lacalamita (format Tv attualmente in onda in 13 regioni italiane e all’estero con Tv Koper Capodistria (Slovenia, Croazia, Satellite e TvSat). Gli artisti partecipanti otterranno una promozione nazionale e internazionale radiofonica e televisiva; saranno presenti con le dirette Radio Studio Riga, Radio Intemelia, Radio Web Gold, SeilaTV (Lombardia canale 216).

Questo il programma settimanale work in progress:

– martedì 5 dalle 17.30 3 collegamenti in diretta televisiva con l’emittente SEILATV con Programma216 condotto da Barbara Caramelli

– mercoledì 6 interviste ad artisti vari e showcase, dalle 17.30 3 collegamenti in diretta televisiva con l’emittente SEILATV con Programma216 condotto da Valentina Fumagalli

– giovedì 7

ore 14 “Cantando Sanremo for the world”

ore 17 “Sanremo Artist Talent” presenta Gianni Sajia con Valeria Di Pace

– venerdì 8 “Miss Over Sanremo Fashion” & “Fashion Moda Style”

– sabato 9 alle 17 Paolo Formia presenta ” Una voce per sognare ”

Durante la registrazione televisiva dello spettacolo “Cantando Sanremo for the world” Carlo Cori assegnerà numerosi premi alla carriera; questi gli artisti e addetti del settore premiati: Edmund Kashewsky, Roberto Meloni, Valerio Liboni, Rooky Sil Bracco, Ausilio Ernesto, Peretti, Walter Foini, Dario Baldan Bembo, Tiziana Rivale, Francesco Florio, Bruno Castiglia & Marina Lay, Tony Esposito & Tony Riggi, Tony Liotta & Andrea De Paoli, Marianna Alexeevna, Anna Trotta, Sandro Sansò, Random, Alex Merenda, Martin Bruno, Tony Reale, Raffaella Garrone, Daniela Tessore, Maria Clotilde Muzio, Vera Rettore, Coscarella Diego, Elle Blak , Simone Guerrucci, Francesco Lacalamita, Ramon Bruno, Cota Luna, Pino Ravizza, Giulietta Calzini, Carmine Susinni.