Plastic free, a Seborga sbarca l’iniziativa “M’illumino di meno”

Seborga. Venerdì 1 marzo, alle 20, nel suo piccolo tra gli olivi anche l’Agriturismo Monaci Templari partecipa alla campagna di Rai due “M’illumino di meno”.

Verrà organizzata una cena completamente a Lume di Candela, non solo, resteranno senza luce anche i clienti che avranno pernottato ed entreranno nelle camere con antichi porta candele di un tempo. Il riscaldamento centralizzato con la stufa a legna per tutte le camere e la cena plastic free, con scambio di regali riciclati e a rifiuti zero plastica. Le luci esterne rimarranno illuminate normalmente in quanto autosufficienti dalla luce del sole.

Un’iniziativa che segue i principi del biologico e del viver sano ringraziando l’idea che prosegue da numerosi anni per sensibilizzare i cittadini. Verranno anche distribuiti opuscoli su come ridurre il consumo energetico e l’utilizzo della plastica.