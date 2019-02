Sanremo. Dopo lo sketch all’inizio della seconda serata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana tra il direttore artistico Claudio Baglioni e Claudio Bisio incentrato sulla punteggiatura, che ha rallegrato il pubblico in sala, il duo spezza la serata con un’altra piccola scenetta.

Il “dirottatore artistico” vuole omaggiare uno dei personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma non trova lo sgabello davanti al pianoforte e così non può suonare. In suo aiuto arriva Virginia Raffaele che entra in scena spingendo una poltrona. “E’ una poltrona elettrica – dice Virginia - C’è pure la taschina porta-oggetti, dove puoi mettere tutto quello che vuoi, come la merendina, e il metronomo in dotazione. Prova a sederti che lei ti accoglie”.

“Ma tu tratti così tutti gli uomini? - risponde Claudio - Ma non c’è l’hai un filarino? Qual è il tuo tipo ideale?”. I due iniziano a cantare “Il mio tipo ideale” . Al termine dell’esibizione entra Pippo Baudo.

L’ex conduttore del Festival di Sanremo dice: “Io ero già pronto dall’anno scorso per venire, ma non mi avete chiamato”. “Io praticamente vivo a Sanremo. Ho la cittadinanza che non scade mai - afferma Baudo – Come si può rinunciare a questo abbraccio, non si può”. “Il dilemma è cornuto. Mi dispiace, siamo amici da tempo, ma scelgo Virginia” - dice ai due conduttori. Intona così Donna Rosa e sulle note della canzone esce di scena insieme a Virginia.