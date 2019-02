Pioggia di medaglie per Tsukuri judo Ventimiglia al Memorial Tadashi Koike di Bussero

Ventimiglia. Il club ponentino domenica 17 febbraio ha nuovamente dimostrato di essere una grande società dove ogni allievo viene seguito con grande dedizione e impegno, la chiara prova e stata confermata dalle brillanti prestazioni al Memorial Koike, gara arrivata alla sue sesta edizione e che ospita ogni anno più di 500 atleti provenienti da tutta Europa.

Il club si presenta con un ristretto numero di atleti vista la formula di gara portando un bottino che andava oltre ogni previsione. Ecco il medagliere:

Nella classe 2010, oro per Dragulin Walter e argento per Grillo Ginevra. Classe 2008 oro per Micael Grillo, classe 2007 oro per Conoscenti Stefano, Rustico Vincent, Monterosso Niccolò, classe 2006 bronzo per Di Giorno Marco, classe 2004 oro per Bracali Samuele, classe 2001 bronzo per Sanso Francesco, classe 1984 oro per Niko Ivanov, classe 1975 bronzo per Versus Johan, classe 1972 argento per Cavalera Luca. Il totale dei punteggi porta alla terza posizione il club ventimigliese.

“Noi cerchiamo insieme al mio staff tecnico di fornire tutto l’aiuto necessario ai nostri allievi ,spiega il responsabile tecnico C. Di Franco, insieme a Simone Catarsi e Mauro Morsia cerchiamo di seguire i nostri ragazzi di tutte le età dai pre agonisti ai master fornendo loro una formazione tecnica e psicologica nell’affrontare le competizioni e anche un po’ la vita. Ho sempre sostenuto che lo sport fatto in un ambiente sano dove traspare chiaramente passione per una disciplina sia fondamentale per la formazione di una persona. Un esempio che faccio sempre ai miei ragazzi e che nello sport come nella vita senza impegno e sacrifici non si ottiene nulla. Ad aprile saremo presenti al grande stage nazionale dello Csen che come ogni anno grandi nomi del judo calcheranno il tatami per mostrare metodi di allenamento e strategia sulla lotta oltre all’aggiornamento tecnico che ci aiuta a formare al meglio i nostri allievi.

Con la società Tsukuri negli ultimi anni siamo riusciti ad ottenere grandi consensi in tutta la provincia, abbiamo atleti che provengono da tutta la provincia di Imperia, che seguono assiduamente i nostri corsi premiandoci con la loro fiducia, anche la sezione kombat gestita dal maestro Mirko Grillo (coordinatore nazionale kick Boxing Csen) continua a raggiungere consensi crescendo notevolmente come gruppo. Una società umile che sta vicino alle famiglie per essere di supporto nella crescita e nello sviluppo dei propri bimbi. Su www.tsukurijudoventimiglia.it potrete trovare tutte le informazioni e i contatti, venite a trovarci” - fa sapere il club ventimigliese.