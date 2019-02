Perinaldo, si cerca un gestore per il Funtanin: il primo lago da pesca sportiva della provincia

Perinaldo. Si cerca un gestore per il primo lago dedicato alla pesca sportiva della provincia di Imperia. Si tratta di quello chiamato “Funtanin” affiliato alla Fipsas ( Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e gestito, fino ad oggi, dall’omonima associazione sportiva dilettantistica di pesca.

Ora il Comune ha avviato una procedura per individuare un soggetto che si prenda in concessione il lago per i prossimi 5 anni, essendo scaduta quella precedente. Per maggiori informazione su chi può competere per accaparrarsi la concessione CLICCA QUI.

Il lago Funtanin è situato nell’omonimà località adiacente alla strada provinciale 61. Il costo della concessione è di 35.000 euro su cinque anni.