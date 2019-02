Perinaldo, cagnolini gettati vicino a discarica abusiva. Uno salvato

Perinaldo. Due cuccioli di cane bianchi sono stati trovati abbandonati e infreddoliti nei pressi di una discarica abusiva in località Alpicella. A trovare i due cagnolini è stata una donna che ha cercato di prenderli entrambi per portarli al sicuro. Uno dei due cuccioli si è lasciato salvare, l’altro, probabilmente spaventato, è scappato e ora si teme che possa morire di fame e di freddo se non recuperato al più presto.

Appresa la notizia, alcune persone si sono offerte volontarie per cercare il fratellino del cucciolo.