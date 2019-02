Pericolo caduta alberi, chiusa la statale 28 del Colle di Nava

Imperia. E’ stata chiusa in entrambe le direzioni la statale 28 a Colle di Nava per pericolo di caduta di alcuni alberi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Imperia stanno intervenendo per mettere in sicurezza il manto stradale. Probabilmente il maltempo di queste ultime ore ha compromesso la stabilità degli alberi e perciò per evitare possibili cadute e disagi alla circolazione stradale è stata chiusa al traffico la via. Al momento non si quando verrà riaperta.