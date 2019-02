Imperia. Primo giorno di “porta a porta” nel capoluogo. La “notte prima degli esami” è trascorsa tranquilla con pochi mastelli posizionati all’ingresso delle case ( per plastica e metallo), anche perché gli imperiesi, essendo ancora presenti quasi ovunque le isole ecologiche avevano provveduto a sbarazzarsi dei rifiuti prima dell’ora “x”.

Risultato: cassonetti stracolmi e difficoltà per gli addetti della Teknoservice a svuotarli. Ma non solo molti utenti hanno depositato ingombranti peggiorando la situazione, non tenendo conto della possibilità di smaltirli (gratuitamente) presso i centri di Artallo e dell’Argine sinistro.