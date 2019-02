Pallanuoto, la Rari ci mette il cuore ma passa Lerici

La Rari Nantes Imperia ci mette il cuore ma, alla Piscina Cascione, passa Lerici Sport col punteggio di 8-10. Nel settimo turno di campionato di Serie B, i giallorossi non riescono ancora a sorridere: a tre minuti del termine erano in vantaggio ma non sono arrivati i tre punti.

Partenza a razzo del Lerici ma la Rari lentamente si riprende: prima segna Kovacevic poi comincia la giostra di Andrea Somà che con la sua prima doppietta manda il risultato sul 3-3.

Regna ancora l’equilibrio nel secondo periodo: sempre il bomber numero 10, con altre due segnature, trascina i suoi. Riesce ad andare in rete in tutti i modi e gli imperiesi rimangono a galla, nonostante il vantaggio levantino all’intervallo lungo in un match che vede le squadre allungarsi, favorendo le fughe.

Lerici che allunga ancora, prima della cinquina di Somà e della prima rete stagionale di Durante che bagna al meglio l’esordio. Kovacevic apre l’ultimo periodo con gol: a tre minuti dalla sirena, la Rari è avanti ma l’epilogo è lo stesso della scorsa settimana. Nel finale, i giallorossi si squagliano e Lerici porta a casa i tre punti con altrettante reti.

R.N.IMPERIA – LERICI SPORT 8 – 10

(3-3; 2-3; 2-1; 1-3)

IMPERIA – Merano, Russo, Pedio, Ramone, Kovacevic 2, Durante 1, Maglio, Merkaj, Spano, Somà 5, Rocchi cap., Lombardi, Bracco. All.: Fratoni

LERICI – Sammarco, Mezzasalma, Telara 1, Zaric 1,Durno, Virdis 3, Fiaschi, Rossi, Sabioni 3, Gardella, Knezevic 2, Telesca. All.: Rolla

Note: espulso Ragosa (I) viceallenatore, Imperia 2/6 + 2 rigori trasformati; Lerici 0/7