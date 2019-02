Ottimi piazzamenti per la Ginnastica Artistica Intemelia alla prima gara interregionale ad Alessandria

Bordighera. Sì è svolta domenica 24 febbraio ad Alessandria la prima gara interregionale di ginnastica artistica femminile con i programmi Joy Maxi (livello base) e Joy Top (livello intermedio).

Alla gara hanno partecipato circa 400 atlete provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, suddivise in

diverse categorie in base alla loro età. La società Intemelia, che ha sede di allenamento nella palestra dell’istituto Montale di Bordighera, ha partecipato portando in gara ben 32 ginnaste, dai 6 ai 13 anni, che hanno conseguito ottimi risultati grazie al loro impegno, alla loro passione e soprattutto al tanto allenamento.

Qui di seguito riportiamo i loro posti nella classifica:

PROGRAMMA JOY MAXI

Categoria pulcine del 2012 (28 atlete)

– Rizzo Diletta 5° classificata

– Montevero Veronica 6° classificata

– Galeriu Rebecca 7° classificata

– Brozzoni Gaia

Categoria allieve 1 del 2010/2011 (31 atlete)

– Pacella Paloma 9° classificata

Categoria allieve 2 del 2009 (34 atlete)

– Laugier Alyssa 7° classificata

– Calipa Maya 8° classificata

– Mantuano Melissa 9° classificata

– Labella Giorgia e Bonifacio Chiara 11° classificate

– Schianchi Ludovica 16° classificata

Categoria allieve 2 del 2008 (34 atlete)

– Birri Emma – Gozzi Camilla – Bolon Alessia

Categoria allieve 2 del 2007 (17 atlete)

– Lombardo Viola

PROGRAMMA JOY TOP

Categoria allieve 1 2010 (29 atlete)

– Ghione Isabella 6° classificata

– Gentile Chantal 7° classificata

Categoria allieve 2 2009 (26 atlete)

– Pighi Chiara conquista il 3° posto

– Ristagno Valentina 10° classificata

– Cucinotta Gaia

Categoria allieve 2 2008 (42 atlete)

– Capodanno Alice e Latella Lisa 4° classificate

– Montevero Cecilia 5° classificata

– Depousier Alexandra 12° classificata

– Dakavelli Sara 22° classificata

Categoria allieve 2 2007 (18 atlete)

– Lucioli Elisa e Latella Giorgia 4° classificate

– Salsi Kaila 5° classificata

Categoria Junior 2006 (20 atlete)

– Palmero Aurora conquista il 1° posto

– Ughetto Martina 4° classificata

– Gavino Ludovica 6° classificata

– Bonizzoni Zelda 9° classificata

Le allenatrici ringraziano di cuore le bimbe e le rispettive famiglie per l’impegno, la pazienza e la passione che mettono in uno sport impegnativo come la ginnastica artistica. “Grazie. Non hai bisogno di vincere sempre per essere un campione” – fanno sapere le allenatrici.