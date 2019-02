Ospedaletti, tutto pronto per “Marenduro”

Ospedaletti. Tutto pronto per il “Marenduro”, gara di enduro organizzata domenica 10 febbraio dai Moto club Valle Argentina e Sanremo sulla spiaggia di Ospedaletti, che quest’anno è stata inserita in un mini Trofeo invernale, il “Trofeo del Mare”, insieme a “Moto in Spiaggia” che si svolgerà la domenica successiva a Bordighera, a cura del Gentlemen M.C.

Primo appuntamento quindi per domenica 10, per la prima giornata di spettacolo ad Ospedaletti. Per ulteriori informazioni: www.mcva.it