Ospedaletti. Svuotano l’appartamento e abbandonano tutto ciò che non serve più in mezzo alla strada, come se la via pubblica fosse il prolungamento della propria cantina.

L’episodio di clamorosa inciviltà è accaduto ieri sera in via Val Di Rodi, quando un cittadino residente, prima che calasse il buio ma a misfatto già compiuto, ha notato l’accatastamento di rifiuti ingombranti è ha avvisato il centralino delle forze dell’ordine.

Gli agenti del comando della polizia locale della cittadina delle rose si sono recati sul posto e, scavando in mezzo alla rumenta, sono riusciti ad individuare alcuni documenti contenenti le informazioni anagrafiche dei possibili colpevoli.

Da questa mattina gli uffici del Comune sono al lavoro per risalire all’identità dei responsabili, i quali rischiano una multa salata superiore a 500€ vista l’entità del materiale abbandonato. L’area sarà ripulita a breve, ma solo dopo che verrà identificato con certezza l’autore del gesto, in modo tale che sia lui stesso a ripulire la via a proprie spese.

“Ringraziamo pubblicamente il cittadino solerte che ci ha permesso di intervenire prontamente e così raccogliere informazioni utili”, commenta il delegato all’ambiente Maurizio Taggiasco.