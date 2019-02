Ospedaletti, continua la campagna di ascolto della lista Cimiotti

Ospedaletti. Continua la campagna di ascolto della lista “Rilancio e Sviluppo” di Daniele Cimiotti con le varie realtà produttive della Città delle Rose. Ieri sera il candidato sindaco ha incontrato i commercianti.

“È stata in riunione molto partecipata, fruttuosa e ricca di importanti spunti che ben si collocano nel nostro programma attuativo. Unanime la voglia di nuovo e di migliorare Ospedaletti sia nell’attrarre più turisti sia nel voler offrire loro più servizi – sottolinea Cimiotti – . Abbiamo assicurato che la nostra lista è votata ad assicurare un sensibile miglioramento per quanto riguarda il comparto commerciale rendendo piacevole fare acquisti e camminare in un rinnovato ed abbellito centro storico, capace anche di assicurare i necessari parcheggi. Inoltre, alla richiesta di dialogo con i diretti responsabili della pubblica amministrazione, possiamo affermare senza alcun dubbio, la continua presenza fisica del sindaco e della vice sindaco in modo da assicurare un dialogo diretto e vivo senza interposti filtri, dal cittadino al sindaco. Un grazie particolare ai commercianti per la loro numerosa partecipazione.”.

Il dialogo diretto della lista Cimiotti con le rappresentanze produttive cittadine continuerà nelle prossime settimane.